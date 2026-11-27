



O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) solicitou à Polícia Militar (PMSC) a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar dois agentes flagrados em vídeo agredindo um homem com cassetetes em Florianópolis (SC). O episódio ocorreu por volta da 1h da madrugada de quinta-feira (26), no bairro Estreito, na região continental da capital catarinense. A 42ª Promotoria de Justiça instaurou uma notícia de fato nesta sexta-feira (27) para apurar a conduta dos militares. Assista ao vídeo no início da matéria.

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As imagens, que integram a denúncia apresentada ao MPSC, mostram os policiais atrás da vítima segurando cassetetes na esquina da Rua Araci Vaz Callado, uma das principais vias do bairro, com a Avenida Santos Saraiva. Na sequência, o homem se senta no chão e levanta as mãos, mas continua recebendo golpes dos agentes enquanto grita. Depois das agressões, os policiais xingam a vítima e a deixam ir embora.

As agressões aconteceram no bairro Estreito - Foto: Reprodução As agressões aconteceram no bairro Estreito - Foto: Reprodução

O vídeo foi divulgado nas redes sociais pela vereadora de Florianópolis Ingrid Sateré Mawé (PSOL). De acordo com o relato da parlamentar, a ocorrência envolveu cerca de 10 policiais militares, sendo que dois deles agrediram o homem, que estaria em situação de rua. A vereadora informou ter encaminhado o material ao Ministério Público solicitando a identificação dos policiais, a análise do vídeo e das câmeras de segurança da região, além de proteção ao homem agredido.