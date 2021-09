Da Redação

Vídeo flagra ladrão vestido de "fantasma" roubando estepe

Um morador de Pedra Azul, no interior de Minas Gerais, teve uma surpresa quando percebeu que o estepe de seu caminhão havia sido furtado. Quando foi verificar as imagens de câmeras de segurança da casa dele, viu uma pessoa vestida de fantasma, levando o objeto embora.

Segundo apurou reportagem do G1, Marcílio Rodrigues do Nascimento teria estacionado o caminhão na Avenida de Lucena Ruas, na região Central, na noite de domingo (29). Ao acordar para trabalhar, na manhã desta segunda-feira (30), ele sentiu falta do estepe. Mesmo indignado pelo furto, o comerciante não deixou de achar graça da cena.

Ele registrou um boletim de ocorrência e o caso já foi repassado para a Polícia Civil, que deve investigar o furto.

Assista o flagrante do "ladrão fantasma":

Vídeo flagra ladrão vestido de "fantasma" roubando estepe - Vídeo por: tnonline