Vídeo flagra capivara tomando banho de mar em Ipanema; Veja

Uma capivara foi flagrada na tarde desta quarta-feira (29) na Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio. O animalzinho passeou tranquilamente entre os banhistas e aproveitou para se refrescar tomando um banho de mar.

A presença do bicho provocou a aproximação de banhistas e de quem passava pela área. Os bombeiros foram chamados e ajudaram o animal a voltar para seu habitat na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, que fica perto da praia.

Não é a primeira vez que capivaras vão à praia na orla da Zona Sul. No ano passado, uma capivara foi resgatada pela Polícia Ambiental na Praia do Leblon. A captura deu trabalho porque ela tentou fugir pelo mar. No meio da pandemia do coronavírus as capivaras começaram a aparecer com mais frequência na cidade.

Um grupo de pelo menos 10 capivaras foi vista passeando em regiões da Zona Oeste do Rio em mais de uma ocasião.

Assista o passeio da capivara na praia:

