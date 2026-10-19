Vídeo flagra adolescente matando gari a golpes de pá no RS; veja





Um adolescente de 17 anos foi identificado pela Polícia Civil como o autor dos golpes de pá que mataram o gari Gelson da Silva Soares, de 51 anos, em Porto Alegre (RS). O crime ocorreu na madrugada da última quinta-feira (15), embaixo do viaduto Tiradentes, e toda a agressão foi registrada por câmeras de segurança. As imagens, que mostram a violência do ataque, foram fundamentais para que as autoridades compreendessem a dinâmica do assassinato e identificassem os envolvidos. Assista ao vídeo no início da matéria.

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O vídeo de monitoramento detalha o momento em que um carro para na via de acesso lateral ao viaduto e o adolescente chama o trabalhador. Na sequência, o jovem passa a desferir golpes de pá contra a cabeça da vítima, continuando os ataques brutais mesmo após Gelson já estar caído no chão. Segundo a polícia, o gari estava trabalhando na limpeza urbana junto a colegas da Cootravipa quando foi abordado. Outros ocupantes do veículo também desceram e participaram das agressões. Durante a ação, um dos colegas de trabalho da vítima tentou intervir para salvá-la, mas foi contido e segurado por um dos agressores.

Agressão foi registrada por câmeras de segurança - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança Agressão foi registrada por câmeras de segurança - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

De acordo com a Polícia Civil, o jovem se apresentou espontaneamente à polícia, prestou depoimento e foi liberado logo em seguida, pois a legislação não permite a privação de liberdade em casos de apresentação voluntária. O suspeito completou 18 anos dias após o crime, mas o caso segue sob as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Polícia Civil informou que solicitará à Delegacia da Criança e do Adolescente a apreensão do celular do rapaz para aprofundar as investigações.

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Para desarticular o restante do grupo que aparece no vídeo, a polícia deflagrou uma operação que resultou na prisão de dois suspeitos com participação no homicídio. Durante a mesma diligência, outras duas pessoas foram detidas, mas ambos sem participação direta com a morte do gari. Uma delas foi autuada por posse ilegal de arma de fogo e a outra foi capturada em cumprimento a um mandado de prisão que estava em aberto.

A motivação do assassinato ainda é apurada pelos investigadores, que lidam com duas versões diferentes. A hipótese levantada por familiares e colegas de Gelson aponta para uma vingança motivada por um atrito anterior. Há cerca de um mês, o grupo teria invadido a sede da empresa de limpeza armado com pedaços de pau, acusando um funcionário de ter furtado ou encontrado um celular. Como chefe do setor, Gelson interveio para proteger os colegas, confrontou os invasores e acabou jurado de morte. Já a versão apresentada pelos agressores detidos é de que o ataque teria sido uma retaliação a um suposto assédio que o gari teria cometido contra a companheira de um dos envolvidos.