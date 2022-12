VÍDEO: família se desespera dentro de carro coberto por água

Da Redação

As imagens foram registradas pela aposentada Miriam Resende

Uma família passou por momentos desesperadores ao ficar presa, na tarde deste domingo (11), dentro de um carro coberto pela água durante um alagamento na Avenida Princesa d’Oeste, em Campinas, no interior de São Paulo. As três pessoas que ficaram ilhadas dentro do veículo moram em São José dos Campos. O vídeo mostra uma das passageiras ligando para o Corpo de Bombeiros.

A gravação foi feita pela aposentada Miriam Resende, que estava acompanhada do marido e da filha. “Ai, meu Deus! A água já está passando por cima do carro. Moça, a gente vai morrer aqui, pelo amor de Deus”, afirma a mulher ao telefone. As pessoas a bordo ficam ainda mais aflitas à medida que a água bate no carro.

“Corre, corre, corre, moça”, grita outra mulher. A passageira que está falando com os bombeiros no celular ainda avisa: “Está vindo um ônibus atrás”. A família conseguiu deixar o local após 30 minutos, quando a água baixou. O Corpo de Bombeiros ainda não tinha chegado à avenida. Apesar dos momentos de desespero, a família passa bem.

As informações são do Metrópoles.

Veja:

