Vídeo: Fã desmaia após levar chute de dançarino durante show de funk

Imagens chocantes mostram o momento em que uma fã é atingida no rosto por um chute de um dos dançarinos da cantora de funk MC Pipokinha. O vídeo circula nas redes sociais e está chocando os internautas pela força com que atingiu a jovem.

Conforme informações, a fã, que não foi identificada, subiu no palco para participar da apresentação de uma coreografia. Nas imagens, é possível ver que a jovem está deitada no chão, enquanto o dançarino faz os passos em cima dela. Assista no final da matéria.

Em certo momento da gravação, o dançarino faz um passo específico da coreografia e atinge um chute muito forte diretamente no rosto da garota. Após o golpe, o dançarino Jonas Kaik continua dançando em cima da jovem, que está desacordada.

O vídeo, que agora circula por diversas contas, foi divulgado nesta quarta-feira (11). No registro não é possível ver se alguém acionou as autoridades para um atendimento médico. A jovem fica desacordada por alguns segundos e, quando acorda, aparenta estar completamente desorientada.

Assista:





Fonte: Informações RicMais.



