Vídeo: ex-político e irmão são mortos a tiros ao vivo na TV

O caso foi registrado no último sábado

O assassinato do ex-político indiano Atiq Ahmed e seu irmão, Ashraf Amed, deixou a população local assustada, já que o crime ocorreu ao vivo na televisão, na noite do último sábado (15). O fato foi registrado em Prayagraj, na Índia.

Segundo as informações da imprensa local, Atiq estava na cadeia desde 2019 por crimes como sequestro e extorsão. No momento em que deixou a prisão, o ex-parlamentar estava sendo levado para um hospital algemado e escoltado por policiais.

No entanto, como os jornalistas podiam se aproximar de Atiq, os atiradores utilizaram dessa artimanha, se passando pelos profissionais da comunicação, para chegar ao ex-político e efetuar vários disparos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento do crime. Os homens estavam ao redor do ex-político, quando sacaram armas e atiraram contra Atiq. Ele cai no chão e, em seguida, seu irmão é atingido pelos disparos.

Assista:

Com informações do Metrópoles.

