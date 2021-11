Da Redação

Vídeo: Estrutura cede e pessoas caem em rio durante evento

Durante um evento de Natal, ocorrido na noite desta segunda-feira (22), uma estrutura que comportava várias pessoas acabou cedendo, fazendo com que elas caíssem no Rio Cachoeira, em Joinville, Santa Catarina.

A abertura do Natal Cultural do município foi interrompida por volta das 20h10, após a calçada se romper.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) estiveram no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 31 pessoas caíram no local. Deste número, 13 eram crianças e uma delas pode ter sofrido traumatismo craniano. Além dos menores, 18 adultos também sofreram queda, resultando em três vítimas em estado grave ou moderado.

Uma apuração está sendo feita pela Defesa Civil.

Alguns vídeos do acidente estão circulando nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o momento em que a estrutura se rompe. Veja:

Vídeo: Estrutura cede e pessoas caem em rio durante evento - Vídeo por: tnonline

