Vídeo: elevador com 11 pessoas despenca e três delas ficam feridas

Um câmera registrou a queda

Ocupantes de um elevador passaram por momentos de terror na tarde desse domingo (19) após o equipamento despencar. O acidente ocorreu em um prédio em Mangabeiras, em Maceió, Alagoas.

O elevador caiu do primeiro andar do edifício e atingiu o subsolo, quando havia 11 pessoas dentro dele. Devido ao acidente, três vítimas ficaram feridas, mas sem gravidade.

As 11 pessoas entraram no 10º andar do prédio. A capacidade máxima do aparelho é de até 8 pessoas, mas, como havia um número maior do que o permitido, ele não suportou.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

Uma câmera de segurança registrou a reação das pessoas no momento da queda. Assista:

