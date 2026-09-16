VÍDEO: distraído ao celular, motorista cai com carro de balsa no rio Uruguai no RS

Incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (16). Segundo a Brigada Militar, condutor não percebeu o limite da embarcação





Um motorista brasileiro foi resgatado sem ferimentos após o carro que ele conduzia cair de uma balsa no rio Uruguai, em Porto Mauá, no Noroeste do Rio Grande do Sul, na manhã desta quarta-feira (16). De acordo com informações preliminares da Brigada Militar, o homem estaria distraído mexendo no celular quando o veículo passou direto pelos limites da embarcação e caiu nas águas, exatamente na região de fronteira com a Argentina. O momento da queda foi registrado em vídeo por testemunhas que estavam no local (assista acima).

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Carro caiu no rio Uruguai, em Porto Mauá - Foto: Reprodução Carro caiu no rio Uruguai, em Porto Mauá - Foto: Reprodução

Apesar do susto, os funcionários da balsa conseguiram retirar o motorista de dentro do automóvel antes que a situação se agravasse. Segundo a polícia, o homem saiu ileso do acidente, passa bem e não precisou ser encaminhado para atendimento médico.