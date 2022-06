Vídeo de homem sendo atacado por orangotango viraliza nas redes; veja

Da Redação

O incidente ocorreu no zoológico de Kasang Kulim, na província de Riau, Indonésia

Durante esta quarta-feira (8), um ataque de um orangotango a um homem viralizou nas redes sociais. O vídeo mostra o animal, entre as barras da jaula no zoológico, se recusando a soltá-lo. As imagens foram amplamente compartilhadas.

De acordo com o Fox News, canal norte-americano, o incidente ocorreu no zoológico de Kasang Kulim, na província de Riau, Indonésia. O vídeo foi registrado na última segunda-feira (6) e mostra o homem se aproximando da jaula do animal e, em seguida, sendo agarrado pela camiseta. Ele tenta se desvencilhar do orangotango, porém, não consegue.

O animal seguiu puxando o homem com mais força até pegar também a sua perna. Pessoas tentam ajudar, sem tocar no animal, a tirar Hassan do controle de Jari, nome do orangotango. Após cerca de 1 minuto, Hassan consegue se soltar sem danos aos dois.

Ainda conforme a Fox News, o gerente do zoológico Kasang Kulim, Desrizal, disse mais tarde que Arifin quebrou as regras de segurança do zoológico na tentativa de obter um vídeo da criatura enjaulada.



