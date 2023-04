Vídeo de homem careca chorando após tatuar franja na testa viraliza

Da Redação

Homem chora após ver o resultado

Uma tatuadora viralizou nas redes sociais após tatuar uma franja em um homem careca. O vídeo ganhou grande repercussão principalmente por causa da reação do cliente que chorou após ver o resultado.

Conhecida pela conta Gipsyg Tattooer, Maria Gina Altobelli compartilhou o pedido surpreendente de Gianluca: o rapaz queria ter uma franja e, aparentemente, a profissional cumpriu o desejo. Depois que o desenho é finalizado, o homem se olha no espelho e começa a chorar. No entanto, não fica claro se é de felicidade ou se é porque ele não gostou do resultado.

O vídeo alcançou a marca impressionante de 27,9 milhões de visualizações e recebeu mais de 32 mil comentários. Enquanto alguns elogiaram a atitude da designer, outros não curtiram muito o trabalho.

Confira:

@gipsygtattooer Il mio cliente ha sempre sognato la frangetta ed io ho esaudito il suo desiderio 💖 ♬ Furore - Paola & Chiara

As informações são do Hugo Gloss

