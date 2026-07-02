Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
BIZARRO

Vídeo de funcionária urinando em panela para suposta 'amarração amorosa' viraliza nas redes

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a mulher despeja o fluido no recipiente que seria usado no almoço

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 12:46:55 Editado em 02.07.2026, 12:50:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline



O vídeo de uma mulher flagrada por uma câmera de segurança urinando dentro de uma panela na cozinha de uma residência viralizou nas redes sociais. Segundo as informações que acompanham a divulgação das imagens, a mulher seria funcionária do local e o ato teria o objetivo de realizar uma suposta "simpatia de amarração" amorosa para tentar seduzir o patrão. Apesar da grande repercussão que o caso alcançou na internet, não há informações confirmadas sobre a data em que o registro foi feito ou a localidade exata onde o episódio aconteceu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Gaeco faz operação contra PMs suspeitos de forjar flagrantes e desviar drogas no PR

As imagens do circuito interno mostram o momento em que a mulher coloca um pequeno recipiente no chão da cozinha, se agacha para urinar diretamente dentro dele e, na sequência, recolhe o objeto e o leva até o fogão, onde o almoço seria preparado. A prática é associada a uma crença popular de que a mistura de fluidos corporais, como urina, suor ou sangue menstrual, na comida ou bebida de uma pessoa alvo seria capaz de criar uma atração irresistível e exercer domínio sobre ela.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Vídeo de funcionária urinando em panela para suposta 'amarração amorosa' viraliza nas redes
AutorFoto: Reprodução vídeo

Especialistas alertam que, para além do contexto de crenças ou rituais, a conduta representa um grave atentado à saúde pública e à integridade dos moradores da residência. Servir alimentos contaminados com dejetos humanos expõe quem os consome ao risco de infecções bacterianas e transmissão de doenças graves.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alimentação e segurança comportamento antiético ritos e superstição Saúde Pública simpatias e crenças populares viralização nas redes sociais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV