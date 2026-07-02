Vídeo de funcionária urinando em panela para suposta 'amarração amorosa' viraliza nas redes

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a mulher despeja o fluido no recipiente que seria usado no almoço







O vídeo de uma mulher flagrada por uma câmera de segurança urinando dentro de uma panela na cozinha de uma residência viralizou nas redes sociais. Segundo as informações que acompanham a divulgação das imagens, a mulher seria funcionária do local e o ato teria o objetivo de realizar uma suposta "simpatia de amarração" amorosa para tentar seduzir o patrão. Apesar da grande repercussão que o caso alcançou na internet, não há informações confirmadas sobre a data em que o registro foi feito ou a localidade exata onde o episódio aconteceu.

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As imagens do circuito interno mostram o momento em que a mulher coloca um pequeno recipiente no chão da cozinha, se agacha para urinar diretamente dentro dele e, na sequência, recolhe o objeto e o leva até o fogão, onde o almoço seria preparado. A prática é associada a uma crença popular de que a mistura de fluidos corporais, como urina, suor ou sangue menstrual, na comida ou bebida de uma pessoa alvo seria capaz de criar uma atração irresistível e exercer domínio sobre ela.





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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Especialistas alertam que, para além do contexto de crenças ou rituais, a conduta representa um grave atentado à saúde pública e à integridade dos moradores da residência. Servir alimentos contaminados com dejetos humanos expõe quem os consome ao risco de infecções bacterianas e transmissão de doenças graves.