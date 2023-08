Vídeo de ciclofaixa no meio de estrada viraliza nas redes; veja

O vídeo de uma ciclofaixa no meio de uma rodovia do Piauí está viralizando nas redes sociais e gerando polêmica sobre a localização do espaço para ciclistas. A via destinada às bicicletas fica entre as duas pistas para veículos em alta velocidade. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a rodovia está em obras e a ciclofaixa será deslocada para a lateral.

-LEIA MAIS: Médico que sumiu após deixar plantão é achado morto com mãos amarradas

continua após publicidade

De acordo com o projeto, de 2013, a obra custou mais de R$ 6 milhões, com extensão de mais de 10 km. O trecho faz um desvio na PI-140, cortando a PI-141, para que os condutores não precisem passar por dentro do trecho urbano da cidade de Canto do Buriti.

A pista é composta por quatro faixas de rolamento, sendo duas em cada sentido. Exatamente no meio das quatro faixas, separando a estrada, margeada por faixas amarelas contínuas, está a ciclofaixa. Um vídeo que está viralizando nas redes sociais questiona o risco da localização da ciclofaixa.

"A ciclovia é no meio da rodovia aqui", diz o autor do vídeo, não identificado, que já teve mais de 100 mil visualizações no Twitter. "Vou começar com uma pergunta básica: é permitido pelo código de trânsito brasileiro?", questiona um internauta.

continua após publicidade

Com informações do g1.



Siga o TNOnline no Google News