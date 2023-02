Vídeo de cachorro 'tirando dúvida' com professora da UFG viraliza

Da Redação

Alunos e internautas sugeriram que o cãozinho estava "tirando uma dúvida" com a docente

Um vídeo de um cachorro em uma sala de aula da Universidade Federal de Goiás (UFG) está divertindo os internautas. As imagens, feitas pelo estudante de agronomia Raul Maciel, de 22 anos, foram gravadas no dia 10 de fevereiro, mas viralizaram nas redes sociais recentemente. (Assista abaixo)

Através do vídeo, é possível ver que o animal, chamado pelos alunos da instituição de "Garrafa", pulou na mesa da professora e abanou o rabinho, dando a entender que queria uma garrafinha que estava em cima da mesa para brincar. O cãozinho também latiu para a docente a fim de conseguir o objeto.

Raul publicou o registro em seu Twitter e escreveu a seguinte legenda: "O cachorro tirando dúvidas, eita como estudam os cachorros da UFG”.

Inclusive, durante a gravação das imagens, o estudante sugeriu que o cachorro queria a garrafa. "Ele quer a garrafa", disse Raul.

Ainda segundo o aluno, "Garrafa" conseguiu ter acesso à sala de aula assim que uma pessoa abriu a porta para entrar no local. “O cachorro entrou no meio de uma apresentação de trabalho acadêmico. Ele aproveitou para entrar e foi fazer a bagunça dele. A gente achou que ele queria água porque ele latia muito para as garrafinhas. Mas, na verdade, ele queria pegar as garrafinhas para brincar”, explicou.

Raul contou que o cachorrinho já é conhecido nas dependências da escola de agronomia e também pelos alunos da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ).

“Depois do vídeo, eu peguei minha garrafinha e dei para ele brincar, porque enquanto alguém não desse a garrafinha para ele, o cachorro não saía. Ele tem fama lá na escola de agronomia e na veterinária de ser bem atentado”, disse.

Veja:

Com informações do G1.

