Vídeo de cachorrinho deixando UTI após 22 dias de internação emociona

As imagens causaram comoção nas redes sociais

Um vídeo de um cachorro deixando a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital veterinário emocionou as redes sociais recentemente. O animal ficou internado por 22 dias e, durante esse tempo, recebeu todo o carinho da equipe médica. O caso ocorreu no Chile, pois, nas imagens, é possível perceber a equipe de saúde segurando bandeirolas do país.

Após receber alta, enfermeiros, médicos e funcionários da unidade de saúde fizeram um corredor para comemorar a recuperação do cãozinho. Imagens do ocorrido foram publicadas no Twitter.

“Se eu chorei, vocês também vão", escreveu o internauta na legenda do vídeo.

Assista:

o doguinho passou 21 dias na uti e a saída dele foi assimmmm



SE EU CHOREI VCS TBM VÃO pic.twitter.com/NJLSpMtyz6 — Matheus Rocha (@matheus) September 14, 2022

“Ai, meu coração! Que coisa mais linda”, escreveu um tuiteiro. “Até parece que eu vou chorar… Meu Deus, chorei”, brincou um segundo.



No final do vídeo, os supostos tutores - um homem e uma mulher - estão à espera do cachorrinho e ficaram bastante contentes ao poder estar novamente com o animal nos braços.

