Vídeo: cuidadora de cães é filmada agredindo cachorros a pauladas

Uma passeadora de cães foi filmada agredindo cachorros a pauladas. O caso foi registrado na Zona Norte do Rio de Janeiro as imagens começaram a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (16). A mulher foi denunciada à polícia por moradores da Grande Tijuca.

Segundo testemunhas, a mulher é mora há anos no mesmo local, no Alto da Boa Vista. Um vizinho conseguiu gravar algumas agressões dentro da casa dela. Mas, de acordo com moradores, ela já agrediu os animais até mesmo na rua.

No vídeo, é possível ouvir o choro desesperado dos bichos, que são agredidos com um pedaço de pau. Além da agressão física, ela também xinga os animais.

“Vocês vão parar no inferno”, diz em um momento. Em outro, depois de bater seguidas vezes, ela pergunta: “Tá bom, capeta?”. A mulher aparenta estar irritada por ter que colocar água para os animais. “Não vou botar água pra vocês toda hora não”, diz. “Eu tenho é ódio, capeta!”, também afirma.

A mulher cobra um valor aos donos dos cachorros para passear com eles e cuidar por algumas horas do dia. Os relatos dão conta que ela passeia pelo Alto da Boa Vista, Usina e Tijuca. As informações são do G1.

Assista o vídeo divulgado nas redes sociais:

