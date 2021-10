Da Redação

Vídeo: 'crocodilo gigante' engole animal da mesma espécie

Um crocodilo enorme engoliu um animal da mesma espécie por inteiro em um lago no quintal de uma residência, na Carolina do Sul, Estados Unidos. O flagrante foi feito por um morador.

O vídeo repercutiu nas redes sociais. As imagens foram postadas pelo filho do senhor que fez a filmagem, Taylor Soper. "Isso aconteceu no quintal dos meus pais hoje...O lanche é um jacaré de 6 pés [dois metros]", escreveu o rapaz.

O réptil, que pesa cerca de 400 kg, come basicamente qualquer coisa, inclusive animais da mesma espécie, como é possível ver no registro.

O vídeo publicado no Twitter mostra o crocodilo devorando um animal menor, da mesma espécie. Logo após, o "gigante" mergulha como se nada tivesse acontecido. Veja:

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL — Taylor Soper 🤙🏻 (@Soper_TandC) September 30, 2021