Assaltantes levam Porsche no Rio de Janeiro

Criminosos levaram um Porsche avaliado em R$ 1 milhão em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. O carro de luxo estava com um eletricista, que realizou um reparo no veículo. O crime aconteceu no último domingo (24).

Conforme o eletricista, um teste estava sendo feito com o Porsche antes de ser devolvido ao proprietário. Ele estava acompanhado de uma mulher.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que os assaltantes abordam o motorista. Os indivíduos estavam armados e, inclusive, um deles portava uma granada. Veja:

Vídeo: criminosos levam Porsche avaliado em R$ 1 milhão - Vídeo por: tnonline

O eletricista contou que insistia para os criminosos que ele não tinha dinheiro e que não era o dono do automóvel. Ele foi deixado pelos bandidos em Mesquita, também na Baixada Fluminense. O carro foi encontrado algum tempo depois, na Via Light, com os pertences do motorista.