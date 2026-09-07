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Vídeo: Crianças de 10 e 11 anos e adolescente furtam carro, dirigem pelas ruas de Florianópolis e batem em moto

Trio percebeu que o automóvel estava estacionado com a chave reserva no interior e decidiu fugir com o veículo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Reprodução


Um vídeo gravado na noite de domingo (6) registrou o momento em que duas crianças, de 10 e 11 anos, e um adolescente, de 12, dirigem pelas ruas de Florianópolis (SC), após terem furtado um veículo. Eles foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) após provocarem um acidente de trânsito na região continental da capital. O grupo de menores conseguiu levar o automóvel, que estava sem placas, após perceber que a chave reserva havia sido esquecida no interior do veículo estacionado. Assista ao vídeo no início da matéria.

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De acordo com a Polícia Militar, o carro, um modelo Omoda 5, havia sido deixado na Rua 14 de Maio, no bairro Capoeiras, por um caminhão-cegonha. O automóvel aguardava no local para ser entregue a uma concessionária na terça-feira. A ação criminosa começou quando o trio, que caminhava nas proximidades do viaduto da Rua Josué de Bernardi, avistou o veículo destrancado, entrou no automóvel, deu a partida e iniciou a fuga pela cidade.

Vídeo: Crianças de 10 e 11 anos e adolescente furtam carro, dirigem pelas ruas de Florianópolis e batem em moto
AutorO carro chegou a atingir uma motocicleta que estava estacionada na via, mas ninguém ficou ferido - Foto: Reprodução

A "aventura" dos menores terminou abruptamente no bairro Estreito. Durante o trajeto, na altura da Avenida Afonso Pena, o carro atingiu uma motocicleta que estava estacionada na via. A PM confirmou que não havia ninguém na moto no momento do impacto, resultando apenas em danos materiais. Logo após a batida, motoboys e outras pessoas que presenciaram a situação passaram a acompanhar o carro em fuga e conseguiram forçar a parada do veículo.

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A Polícia Militar foi acionada pelos populares e chegou rapidamente ao local, onde realizou a abordagem. O automóvel foi recuperado pelos agentes e, em seguida, as crianças e o adolescente foram encaminhados à central de plantão policial de Florianópolis para as providências cabíveis.

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acidente de transito Florianópolis furtos menores envolvidos POLICIA MILITAR veículos roubados
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