Vídeo: criança fica presa em máquina de pelúcias em shopping

O menino foi retirado do interior da máquina minutos depois

Uma criança ficou presa dentro de uma máquina de caça-brinquedos em um shopping da Zona Norte do Rio de Janeiro. Vídeos da situação estão repercutindo nas redes sociais. O caso ocorreu nessa terça-feira (16).

Nas imagens, é possível ver o garoto, com um enorme sorriso, no interior do objeto. Pessoas que passam pelo local se surpreendem e param para observar o menino.

Alguns filmaram a ação, e outros tentaram auxiliar a mãe da criança para que ela saia do local.

Em certo momento, a mulher aparece batendo no vidro para chamar a atenção do filho: "Samuel, olha aqui para a mamãe. Vem, vem, Samuel", diz ela apontando para a portinha do brinquedo.



Assista:

Por meio de uma nota, o estabelecimento responsável pelo equipamento informou que o menino foi resgatado minutos depois por funcionários do local. O shopping também informou que isolou a máquina e acionou um operador para descobrir como o garoto conseguiu ter acesso ao interior do brinquedo.

"O pequeno travesso foi retirado do equipamento sob os aplausos das pessoas que pararam para assistir a cena. Por segurança, a criança levou um ursinho para casa junto com a sua mãe", disse a nota.

