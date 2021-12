Da Redação

Vídeo: criança faz 'piscina improvisada' no carro do avô

Recentemente, um vídeo de uma criança brincando dentro de um carro cheio de água viralizou nas redes sociais. O menino fez uma "piscina improvisada" com o veículo da família.

O avô do garoto registrou toda a cena. Segundo o homem, o neto ligou uma mangueira e encheu o automóvel com água, o alagando completamente. O menino estava com bastante calor, então, teve a ideia de fazer isso para se refrescar.

“Quando voltei, vi a mangueira ligada e a água no meio da rua”, diz o homem enquanto a água escorre pelas portas do carro.



Nas imagens, ainda é possível ver o momento em que o avô se depara com o neto se sacudindo no interior do veículo. “Agora só me diz o que eu faço”, comenta o avô, enquanto a criança se diverte tranquilamente.

Com informações; ND Mais.