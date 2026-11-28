VÍDEO: criança escapa por segundos de atropelamento durante perseguição policial no RS
Gravação registra o instante em que o menino tentava entrar pelo portão de casa quando o veículo passou em alta velocidade após bater em um poste
Reprodução/Câmera de Segurança
Um vídeo flagrou o momento em que uma criança escapou por pouco de ser atingida por um carro em alta velocidade durante uma perseguição policial em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), na sexta-feira (27). Nas imagens, o menino aparece tentando entrar pelo portão de uma residência no exato instante em que o veículo passa bem próximo a ele, logo após colidir contra um poste. Segundos depois, o automóvel parou e pegou fogo. Assista ao vídeo no início da matéria.
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De acordo com a Brigada Militar, o carro havia sido roubado em Gravataí e era conduzido por um homem de 28 anos, que acabou preso após a batida. A ocorrência teve início quando uma equipe da Força Tática do 26º Batalhão de Polícia Militar recebeu informações sobre o roubo. Na sequência, o veículo foi identificado pelo cercamento eletrônico de Cachoeirinha e seguiu em direção a Canoas.
As equipes policiais acompanharam o automóvel em alta velocidade até a Rua Fernando Pessoa, onde aconteceu a colisão. Segundo a corporação, o suspeito estava dentro do carro e, durante a revista, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo no console central. Após ser detido, o homem foi levado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gravataí.