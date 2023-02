Vídeo: criança é flagrada andando em janela de prédio em Goiânia

Da Redação

O caso foi registrado na tarde da última quinta-feira (16), no Setor Jardim Goiás, em Goiânia

Moradores do bairro Jardim Goiás, em Goiânia, ficaram aflitos, na tarde da última quinta-feira (16), ao verem uma criança andando em uma janela de um prédio. O momento foi registrado por testemunhas.

A partir das imagens, é possível ver que há um gato na janela e que a criança pareceu subir no local para ter acesso ao animal. (Assista abaixo)

A equipe de reportagem do G1 conversou com uma moradora, que disse que ficou preocupada. “Ele andou na janela atrás do gato. Muito perigoso. Eu assustei ainda mais, porque ele puxou o rabinho do gato”, disse a testemunha, que preferiu não se identificar.

Logo após o episódio, a mulher foi à portaria do edifício para avisar sobre o que estava acontecendo.

A moradora contou ainda que era possível ver que havia tela de proteção na janela do prédio onde a criança estava, no entanto, ainda assim ela achou perigoso.



“Tinha uma cerquinha na janela, mas mesmo assim, é muito perigoso. Eu comecei a gritar ‘tira esse menino daÍ, pelo amor de Deus’, mas acho que não me ouviram. Ele encostava na cerca e voltava”, contou.

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

Com informações do G1.

