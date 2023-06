Vídeo: criança é arremessada para debaixo de carro após ser atropelada

O fato foi registrado no último sábado (10)

No último sábado (10), um incidente chocante ocorreu em Rio Verde, cidade localizada no Sudoeste de Goiás. Imagens impressionantes capturadas por uma câmera de segurança revelam o exato momento em que uma menina de apenas 7 anos foi atropelada e arremessada por vários metros, indo parar debaixo de um carro estacionado enquanto corria para atravessar a rua. Assista o flagrante logo abaixo.

A violência do impacto poderia ter sido ainda mais grave, mas a criança foi levada ao hospital com escoriações, apesar do susto e da agonia que ela e os presentes vivenciaram.

As imagens do incidente, obtidas pela TV Anhanguera, mostram a menina correndo para cruzar a rua. Há um breve momento de hesitação quando ela avista um carro, um Saveiro, mas decide prosseguir. Infelizmente, o motorista não consegue frear a tempo e acerta a criança em cheio.

O resultado é perturbador: a menina é lançada pelos ares com uma força assustadora, voando vários metros antes de finalmente cair literalmente debaixo de outro veículo estacionado. Enquanto isso, o motorista da Saveiro, após percorrer um curto trecho, para brevemente e, sem prestar qualquer tipo de socorro, parte novamente.

O vídeo é angustiante, mostrando a reação de pânico e desespero das testemunhas. Algumas tentam imediatamente socorrer a menina, enquanto outras se esforçam para evitar que o motorista fuja impune.

Assista:

Segundo informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, a menina foi conduzida consciente ao Pronto Socorro Pediátrico de Rio Verde. Apesar de não ter sofrido fraturas expostas, ela apresentou escoriações, uma pequena fratura no osso da bacia e sangramento nos rins, conforme relatado pela polícia.



Quanto ao motorista responsável pelo atropelamento, foi relatado que ele se dirigiu à delegacia de polícia pouco tempo depois do ocorrido. Durante uma entrevista concedida à TV Anhanguera, o delegado plantonista revelou que o motorista alegou ter deixado de prestar socorro à menina por medo de ser agredido por populares.

Com informações do G1.

