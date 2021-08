Da Redação

Vídeo: Criança de 6 anos filma irmã sendo esfaqueada

Uma adolescente de 13 anos foi apreendida por suspeita de tentativa de homicídio em Praia Grande, no litoral paulista. Conforme informações apuradas pelo site G1 nesta terça-feira (17), a jovem teria esfaqueado outra estudante, de 14 anos, no peito e no pescoço no último sábado (14).

Imagens filmadas pelo irmão da vítima, um garoto de 6 anos de idade, mostram o exato momento em que ocorreram as agressões. O menino realizou a gravação com a intenção de enviar para a mãe. A família da menina apreendida não quis se manifestar sobre o caso. A vítima foi socorrida e passa bem.

Confira o vídeo abaixo:

Vídeo por: tnonline

O caso ocorreu dentro de um condomínio na Rua El Salvador, por volta das 13h, no bairro Guilhermina. De acordo com a comerciante Jeniffer Barreto Cason Galdino, de 33 anos, a suspeita não é amiga da filha dela, mas foi até a residência acompanhada de uma amiga da adolescente.

Pouco tempo após a chegada das duas, teria se iniciado uma discussão entre a vítima e a menina suspeita. No entanto, ninguém sabe a motivação da briga, conforme informou Jeniffer.

"Não sei. A minha filha não fala, a menina também não falou. Elas começaram a discutir, mas parece que a menina já foi na intenção, porque ela entrou na minha casa e já veio com a faca na blusa", explica a mãe da vítima.

O momento da briga

Nas imagens cedidas ao G1, é possível ver o momento em que a adolescente parte para cima da filha de Jeniffer com a faca em punho. O vídeo mostra quando a vítima leva duas facadas, sendo uma na altura do peito e outra no pescoço.

Assim que é atingida pelos dois golpes, a estudante derruba a adolescente e a desarma. Em seguida, a menina que iniciou a agressão consegue dominar novamente a vítima e a agride com vários socos.

As imagens foram feitas pelo irmão da vítima, de 6 anos, porque ele percebeu que algo aconteceria e decidiu gravar para enviar à mãe.

"Elas entraram e trancaram o portão. Meu filho não tinha como sair e gravou para me mandar", afirma Jeniffer, que estava trabalhando no momento em que ocorreram as agressões.

Agressora levada para Fundação Casa

A estudante foi levada por uma familiar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Quietude, onde recebeu atendimento e foi liberada. Ainda segunda a mãe, a suspeita teria fugido do condomínio. A Polícia Militar foi acionada e a apreendeu no mesmo bairro. A faca usada para as agressões não foi localizada.

A adolescente foi encaminhada para o 1º Distrito Policial de Praia Grande, onde o caso foi registrado como ato infracional análogo a tentativa de homicídio. Em seguida, ela foi levada para a Fundação Casa, e a ocorrência será acompanhada Vara da Infância e Juventude de Praia Grande.

"Se eu não tivesse aqui [perto], acho que ela poderia estar até morta no meu quintal, e eu só ia saber quando chegasse", finaliza Jeniffer.