Vídeo: Criança com câncer comemora fim da quimioterapia no TikTok

As imagens foram gravadas em um hospital de Buenos Aires

Uma criança de apenas 6 anos, que luta contra um câncer, emocionou a internet ao postar um vídeo comemorando o fim da quimioterapia. No registro publicado no TikTok, a menina dançou ao lado do enfermeiro que ajudou no seu tratamento e da sua mãe.

O vídeo foi compartilhado na última terça-feira, dia 27 de dezembro, e a felicidade dos três "dançarinos" é embalada pela música “La Gran Fiesta”, da cantora porto-riquenha Olga Tañón. Assista no final da matéria.

As imagens foram gravadas em um hospital de Buenos Aires, onde o enfermeiro Daniel Yolan conheceu a paciente e tornaram-se muito amigos. “Desde que nos vimos, houve uma conexão especial entre nós. Passamos momentos difíceis com os pais dela, mas a força que essa menina dava para tudo merecia uma comemoração”, disse Yolan a um portal de notícias argentino.

O enfermeiro contou que nunca havia feito coreografias do TikTok, mas não havia maneira de negar o pedido da pequena Milena. “Foi um momento maravilhoso que vou guardar para sempre. Depois de tanto tempo juntos somos uma família. Milena é uma menina muito forte”, disse.

Assista:





