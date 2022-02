Da Redação

Vídeo: coral-verdadeira vomita outra cobra após resgate

Logo após ser resgatada, um coral-verdadeira fez algo inusitado: ela vomitou outra cobra e o momento foi registrado pelo biólogo Gilberto Duwe. O caso ocorreu em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

Uma equipe da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama) foi acionada para capturar a serpente, que estava em uma residência. Conforme Gilberto, a coral-verdadeira tinha ingerido uma cobra d'água.

As imagens foram publicadas na tarde de domingo (13) em uma rede social. Duwe, que é biólogo da Fujama, explicou que o resgate foi feito em janeiro. “Tentaram matá-la, mas ela conseguiu fugir do lugar e acabou se enfiando em um buraco. No buraco, eu consegui pegá-la e, como eu a coloquei dentro da caixa, eu pude ver que ela estava com um pedaço do rabo de outra cobra ainda aparecendo na boca", afirmou.



“Ela começou o processo de regurgitar, por causa de todo o estresse, de tudo o que ela passou. E também é uma tática das cobras porque, quando ela está comendo, quando ela comeu algum bicho, ela fica muito lenta, fica mais pesada. Então ela regurgita o alimento para poder escapar mais rápido”, explicou o biólogo.

O biólogo destacou que a coral é da espécie Micrurus corallinus e é uma das mais venenosas do Brasil.



