Vídeo: cobra surge em telhado de igreja durante culto e assusta fiéis

O animal foi resgatado e devolvido à natureza

Um culto, que acontecia na manhã desse domingo (5), precisou ser interrompido por conta de uma visita inesperada: a de uma cobra. Os fiéis de uma igreja evangélica localizada no bairro São José, no município de Fundão, no Espírito Santo, se assustaram ao ver que existia uma serpente no telhado do templo.

Uma equipe da Defesa Civil foi acionada para retirar o animal, que era uma jiboia, do local. Inclusive, o órgão gravou um vídeo a respeito do resgate. (Assista abaixo)

Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos funcionários da prefeitura captura o réptil, que tem aproximadamente 1,5 metro. Além disso, é importante destacar que todos os cuidados, para que o animal fosse retirado do local, foram tomados, como, por exemplo, a utilização de luvas, a forma correta de manusear a cobra, entre outros.

Após ser resgatada, a serpente foi colocada no interior de um saco. Na sequência, foi levada a uma área de mata e devolvida à natureza.

Veja:

