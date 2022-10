Vídeo: cobra com desenho de emoji viraliza nas redes sociais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagens da serpente são divulgadas em um perfil do Instagram

Uma cobrinha está viralizando nas redes sociais por ter uma característica fora do comum no mundo animal: ela nasceu com um desenho de emoji em sua pele, que, inclusive, parece estar sorrindo e piscando.

continua após publicidade .

Os proprietários da serpente divulgam imagens dela em uma perfil do Instagram, destinado a animais exóticos.

Há fotos e vídeos da cobra na rede social, e isso gera diversos comentários: “Eu amo quando essa cobra abençoa meu feed”, disse um seguidor. “Essa cobra quebrou a internet”, comentou outro perfil.

Leia mais: Corpo de mulher desaparecida é encontrado dentro de cobra de 7 metros

continua após publicidade .

Outra pessoa também elogiou o cuidado dos proprietários com os animais: “É um sinal, na minha concepção. Tenho assistido seus vídeos e como você lida com as cobras gentilmente e com confiança. Você as faz feliz, é um sinal.”



Biólogo explica caso

O biólogo Henrique Abrahão explicou que a marca provavelmente é real e deve ter surgido durante o nascimento da serpente. Abrahão, que é especialista em cobras, acredita que a marca é uma espécie de mutação ou de seleção artificial.

Abrahão conta que a cobra com emoji feliz é uma python regius ou Python real. “Ela também é conhecida como python bola porque quando você a coloca na mão ela possui um comportamento defensivo de ficar enroladinha igual uma bolinha”, explica.



continua após publicidade .

Ainda de acordo com com o biólogo, esta é uma dócil, com origem na África.

Com informações do ND Mais.

Siga o TNOnline no Google News