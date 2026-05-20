VÍDEO: Choro vindo da parede leva moradores a encontrarem recém-nascido vivo
Bebê abandonado entre duas casas foi resgatado ainda com vida pelo Samu e levado de helicóptero para hospital em João Pessoa.
Um recém-nascido foi encontrado vivo entre as paredes de duas casas no distrito de Cupissura, entre os municípios de Caaporã e Alhandra, no Litoral Sul da Paraíba, nesta terça-feira (19). O caso impressionou moradores e mobilizou equipes de resgate.
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O bebê havia sido abandonado em um espaço estreito entre os imóveis e foi localizado após pessoas ouvirem o choro da criança. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e conseguiram retirar o recém-nascido com vida.
Segundo o coordenador do Samu de Caaporã, Janyo Carvalho, o bebê ainda estava ligado à placenta no momento do resgate.
“A equipe realizou os primeiros atendimentos ainda no local e, durante o processo de transferência, identificou a necessidade de encaminhamento ao Hospital Municipal de Alhandra para estabilização do quadro clínico da criança”, informou a Secretaria Municipal de Saúde em nota.
Após os primeiros procedimentos médicos, foi necessária uma transferência aeromédica. O helicóptero Acauã foi acionado para levar o recém-nascido ao Hospital de Trauma de João Pessoa, referência no atendimento de casos graves.
De acordo com informações do Jornal da Paraíba, o bebê tem respondido bem ao tratamento.
O caso gerou forte comoção nas redes sociais e deve ser investigado pelas autoridades.