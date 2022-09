Vídeo: catador de sucatas encontra cobra dentro de latinha

Da Redação

Uma cobra foi encontrada no interior de uma latinha por um catador de sucatas na última segunda-feira (19), em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. A serpente estava presa dentro do objeto, então, o homem chamou a Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama) para resgata-la.

O biólogo responsável por tirar a cobra da espécie dormideira de dentro da latinha afirmou que o réptil não é venenoso.

"A gente foi acionado no final da manhã para resgatar uma cobrinha que estava dentro de uma latinha. O senhor pega a latinha pela cidade, armazena-as e, depois de um tempo, acaba amassando para estar encaminhando para reciclagem. Quando ele foi amassar a latinha, ele viu que tinha uma cobrinha dentro e aí ligou para a Fujama", disse o biólogo da Fujama Christian Raboch.



O profissional teve que cortar a lata para que a cobra pudesse sair. "Eu a coloquei para baixo da latinha e acabei abrindo a latinha com uma faca. Tomei cuidado para não machucar o animal", disse o biólogo.

Espécie

A espécie tem nome científico Dipsas neuwiedi.

"Ela é muito, muito comum em área urbana porque ela se alimenta de lesma e caracol. As casas têm costume de ter horta. A horta é um lugar úmido onde tem bastante lesma e caracol e elas [dormideiras] acabam aparecendo", explicou Raboch.

"Essa espécie é a que a gente mais resgata em área urbana em Jaraguá do Sul", continuou o biólogo.

Segundo ele, as dormideiras podem chegar a 60 centímetros de comprimento. O indivíduo resgatado dentro da latinha tinha cerca de 50 centímetros.

