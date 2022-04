Da Redação

Vídeo: casal se assusta ao ver fantasma em filmagem

Desconfiados de que existia um fantasma em casa, Joey e Amy Radke, de Shakopee, em Minnesota, instalaram uma câmera de segurança. Após conferir as filmagens, eles descobriram uma história trágica no passado do local e agora suspeitam de que isso possa ter ligação com os atuais eventos.

Praticamente um enredo da franquia “Atividade Paranormal”, a trama do casal começou há dois anos, quando eles se mudaram para a residência, mesmo com os vários alertas de que o lugar era assombrado por “entidades demoníacas”. Os avisos foram ignorados e, conforme os relatos ao tabloide Mirror, eles viviam muito bem na casa até decidirem checar os registros das câmeras há duas semanas.

A princípio, o equipamento foi instalado para monitorar os bichinhos de estimação da família, mas a captação de imagens mostrou uma figura um tanto quanto aterrorizante andando de camisola. E para piorar, os gatinhos – que diz a sabedoria popular serem capazes de ver coisas do outro mundo – ficam completamente inquietos, e se escondem.

De acordo com a publicação, Joey contou que a própria dona da casa já tinha alertado o casal de que havia sentido uma presença sobrenatural na residência. Ela ainda entregou que outra inquilina alegou ter sentido a entidade a observando enquanto dormia.



Amy Radke está tão assustada com o que viu, que preferiu nem conversar com o Mirror a respeito do assunto. “Levamos a filmagem para a casa do meu cunhado para colocar na TV e pudemos ver uma mulher com uma espécie de topete no cabelo, como uma colmeia. Nós apenas engasgamos. Isso assusta minha esposa. Ela não quer falar sobre isso”, afirmou Joey.

Além das imagens, o morador também descobriu uma informação que pode ser a última peça do quebra-cabeça. "Uma mulher morreu em nosso quarto há muitos anos. Os vizinhos dizem que ela foi retirada por paramédicos em sua camisola e no vídeo, você pode ver a figura vestindo uma camisola”, reforçou.

Apesar do receio e do susto, Joey também demonstrou estar empolgado por presenciar tal fenômeno.

As informações são do site Hugo Gloss e do tabloide Mirror.

Veja:

