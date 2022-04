Da Redação

Vídeo: casal encontra larvas dentro de Kinder Ovo

Um casal teve uma surpresa desagradável ao encontrar larvas dentro de um Kinder Ovo, no domingo de Páscoa, no último dia 17, em Itapetininga, São Paulo. O casal fez um registro e enviou ao G1.

continua após publicidade .

Nas imagens, é possível ver uma larva na borda do ovo de chocolate. A empresa informou que o produto foi fabricado na Argentina e o caso não tem ligação com o recall por suspeita de salmonela realizado em outros países.

No último dia 14, a Anvisa proibiu a venda e importação de chocolates Kinder fabricados na Bélgica, por suspeita de contaminação dos produtos pela bactéria Salmonella typhimurium na Europa.



O ovo de chocolate havia sido um presente de Páscoa que o estudante de engenharia Ricardo Romanha de Oliveira recebeu da namorada. Segundo rapaz, o produto foi adquirido em uma loja localizada no shopping de Itapetininga, na quarta-feira (13).

"Dividimos o chocolate. Metade eu entreguei para a minha namorada e fiquei com a outra. Quando eu coloquei aquilo na boca, vi as larvas se mexendo na outra parte e joguei o chocolate no chão. Minha namorada também já estava mastigando. Foi nojento. Uma sensação horrível", lembrou o estudante.



continua após publicidade .

Segundo ele, depois de consumir parte do chocolate, eles sentiram dores abdominais e enjoos.

Por conta do transtorno, o casal decidiu guardar o produto para pedir o reembolso na loja na tarde desta segunda-feira (18). Além disso, Ricardo disse que pretende comunicar a empresa fabricante sobre o ocorrido.

Nota da Kinder

continua após publicidade .

Em nota, a marca Kinder disse que tomou conhecimento do caso e que não recebeu queixa do consumidor via SAC. A empresa informou que está em contato com o cliente para entender a situação e que os produtos da marca "são fabricados com os mais rígidos controles de qualidade existentes".

A nota reforça ainda que a proibição da Anvisa "refere-se exclusivamente aos produtos Kinder fabricados em Arlon, na Bélgica, e que estes não são distribuídos pela Ferrero no Brasil".

Segundo a empresa, os chocolates vendidos pela Ferrero do Brasil no país são seguros para consumo, e os moradores que tiverem problemas podem entrar em contato pelos canais de atendimento: telefone 0800-701-6595 e sacbrasil@ferrero.com.

As informações são do g1.