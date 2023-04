Vídeo: casal é resgatado dentro de bolha inflável em praia do RJ

Da Redação

Casal estava dentro de uma bolha presa a uma corda

Duas pessoas que estavam soltas no mar dentro de bolha inflável foram resgatadas por salva-vidas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A situação teria ocorrido na sexta-feira (14/4), porém as imagens começaram a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (20). Assista o vídeo abaixo.

O casal estava em uma bolha que estava presa a uma corda segurada por uma terceira pessoa que estava fora da bolha. O 'controlador' acabou soltando por conta da força das ondas, fazendo com que o casal fosse empurrado para alto mar.

- LEIA MAIS: Ciclone bomba atinge praia no RJ e surpreende banhistas; assista

O homem responsável por segurar a corda também foi resgatado do mar. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Rio afirmou que as vítimas receberam os primeiros-socorros na areia. Após o susto, as vítimas informaram que participavam de um experimento, que aparentemente, não deu muito certo.

