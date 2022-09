Vídeo: casa de repouso gera polêmica ao contratar stripper

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado na última semana

Uma casa de repouso de Taiwan, país localizado a 180 km ao leste da China, na Ásia, se tornou alvo de críticas ao convidar uma stripper para se apresentar aos idosos que vivem no local. O caso ocorreu na Taoyuan Veterans Home, uma instalação estatal para militares aposentados.

continua após publicidade .

O jornal local Taiwan News noticiou que o caso ocorreu na última quinta-feira (7), em uma celebração das festividades do Festival da Lua, que acontece anualmente em alguns países asiáticos. Ainda conforme a imprensa local, o show teve, ao todo, 15 minutos.

O momento foi registrado e divulgado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver uma dançarina vestida com lingerie rendada no colo de um homem idoso e empurrando os seis em seu rosto. As pessoas que estão no local aplaudem o show.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: UOL

Após a polêmica, a instituição divulgou uma nota pedindo desculpas pelo ocorrido admitindo que o evento era "inapropriado".

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News