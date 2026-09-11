VÍDEO: Carros são arrastados pela enxurrada e supermercado fica alagado durante temporal em SC







Um forte temporal que atingiu Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, nesta sexta-feira (11), provocou o transbordamento de rios, arrastou veículos e inundou estabelecimentos comerciais, levando a prefeitura a decretar situação de emergência. Apesar dos estragos e da rápida elevação das águas na região central, a Defesa Civil do município informou que até o momento não há registro de feridos ou de famílias desabrigadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Beto Preto celebra R$ 54 milhões em investimentos para Apucarana com entrega de obras nesta quarta-feira

A força da tempestade foi registrada por moradores em vídeos (assista no início da matéria) que mostram carros sendo levados pela enxurrada e a área interna de um supermercado completamente alagada. Segundo a Defesa Civil municipal, que já atendeu mais de 25 ocorrências, as inundações no centro da cidade aconteceram após o Rio Tigre transbordar. A elevação do rio Antinha também contribuiu para agravar os alagamentos e provocou pequenos deslizamentos. O impacto das chuvas afetou ainda a mobilidade na região, causando interdições na rodovia SC-150, principal acesso entre Joaçaba e o município vizinho de Luzerna.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A força da tempestade foi registrada por moradores em vídeos - Foto: Reprodução/Redes Sociais A força da tempestade foi registrada por moradores em vídeos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A instabilidade climática já havia sido alertada pela Defesa Civil estadual, que previu a ocorrência de temporais acompanhados de granizo, vendavais e tempestades severas isoladas no estado. Diante do cenário de destruição, o prefeito Vilson Sartori afirmou que o decreto de emergência é uma medida imediata para desburocratizar o socorro à população e acelerar os trabalhos de recuperação dos locais atingidos. As autoridades mantêm o alerta para que os moradores evitem áreas alagadas, não tentem atravessar vias com correnteza e que os motoristas redobrem a atenção, respeitando rigorosamente as sinalizações de interdição.