Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
ASSISTA

VÍDEO: Carros são arrastados pela enxurrada e supermercado fica alagado durante temporal em SC

Defesa Civil já atendeu dezenas de ocorrências após tempestade que bloqueou o trânsito na região

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Reprodução/Redes Sociais



Um forte temporal que atingiu Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, nesta sexta-feira (11), provocou o transbordamento de rios, arrastou veículos e inundou estabelecimentos comerciais, levando a prefeitura a decretar situação de emergência. Apesar dos estragos e da rápida elevação das águas na região central, a Defesa Civil do município informou que até o momento não há registro de feridos ou de famílias desabrigadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Beto Preto celebra R$ 54 milhões em investimentos para Apucarana com entrega de obras nesta quarta-feira

A força da tempestade foi registrada por moradores em vídeos (assista no início da matéria) que mostram carros sendo levados pela enxurrada e a área interna de um supermercado completamente alagada. Segundo a Defesa Civil municipal, que já atendeu mais de 25 ocorrências, as inundações no centro da cidade aconteceram após o Rio Tigre transbordar. A elevação do rio Antinha também contribuiu para agravar os alagamentos e provocou pequenos deslizamentos. O impacto das chuvas afetou ainda a mobilidade na região, causando interdições na rodovia SC-150, principal acesso entre Joaçaba e o município vizinho de Luzerna.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
VÍDEO: Carros são arrastados pela enxurrada e supermercado fica alagado durante temporal em SC
AutorA força da tempestade foi registrada por moradores em vídeos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A instabilidade climática já havia sido alertada pela Defesa Civil estadual, que previu a ocorrência de temporais acompanhados de granizo, vendavais e tempestades severas isoladas no estado. Diante do cenário de destruição, o prefeito Vilson Sartori afirmou que o decreto de emergência é uma medida imediata para desburocratizar o socorro à população e acelerar os trabalhos de recuperação dos locais atingidos. As autoridades mantêm o alerta para que os moradores evitem áreas alagadas, não tentem atravessar vias com correnteza e que os motoristas redobrem a atenção, respeitando rigorosamente as sinalizações de interdição.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV