Vídeo: carro explode em posto de combustíveis e deixa feridos

Nenhum dos frentistas ficou ferido na explosão

Uma explosão foi registrada em um posto de combustíveis na manhã desta terça-feira (26) no momento em que um automóvel estava abastecendo o tanque com gás natural veicular (GNV), no bairro São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram o acidente.

Nas imagens, é possível ver um carro sendo abastecido com GNV e, na sequência, o motorista do automóvel surge e abre o porta-malas. Assim que o homem executa a ação, o veículo explode e fica totalmente destruído.

A cobertura do posto também foi afetada pela explosão. Veja:

O condutor do veículo, identificado como Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, ficou em estado grave. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde passou por uma cirurgia.

Uma mulher foi socorrida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Nenhum frentista ficou ferido. Eles disseram que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que estava em mau estado de conservação, enferrujado.

Com informações do g1.

