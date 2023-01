Vídeo: carro atravessa parede de prédio e cai sobre mulher, em BC

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente foi registrado na tarde dessa segunda-feira (16)

Um automóvel atravessou a parede de um prédio e caiu sobre uma mulher na tarde dessa segunda-feira (16), em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. A vítima sofreu ferimentos graves.

continua após publicidade .

A administração municipal informou que a jovem foi socorrida e levada de helicóptero para um hospital. O condutor do veículo também foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas, após receber alta, foi conduzido para a delegacia, já que fugiu do local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

De acordo com as informações das autoridades, o acidente ocorreu por volta das 15h40, no Centro da cidade catarinense. A prefeitura informou que o carro tem placas do Paraguai e cruzou a parede da garagem do prédio.

continua após publicidade .

Leia mais: Pedestre morre após ser atingido por retrovisor de caminhão na PR-431

Uma câmera de segurança registrou o momento da tragédia. Por meio das imagens, é possível ver o momento em que o veículo atravessa a parede, cai e derruba um tapume. No momento em que a queda ocorreu, três mulheres e uma criança, em um carrinho de bebê, estavam no local e uma das adultas foi atingida pelos escombros.

Assista:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

Pessoas que presenciaram o acidente acionaram as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar (PM) e da Defesa Civil Municipal.



A vítima, de 23 anos, foi socorrida e levada de helicóptero para Hospital Municipal Ruth Cardoso. A unidade de saúde informou que o estado de saúde da jovem é crítico.

continua após publicidade .

Motorista é levado à delegacia

O motorista do veículo fugiu do local do acidente, pois quando os agentes de trânsito chegaram no endereço ele não estava mais lá. Segundo a PM, o automóvel é de uma família paraguaia que visitava a cidade e estava hospedada no prédio.

A equipe de reportagem do G1 conversou com o sargento da PM Denício Francisco Rosa, que deu mais detalhes sobre a pessoa que conduzia o veículo. De acordo com o policial, o homem tem 69 anos e é filho do proprietário do automóvel.

continua após publicidade .

“Ele alega que o carro teve uma pane mecânica. Por conta disso, ele acabou perdendo o controle do carro e atravessou a parede", afirmou.



A PM chegou até o motorista por causa de testemunhas que presenciaram o fato. Elas viram o motorista sair do carro e disseram que ele iria para o hospital. Dessa forma, os policiais procuraram pelo homem nas unidades de saúde da cidade e o encontraram no Hospital do Coração.

Nesse local, foi feito o teste do bafômetro, que deu negativo.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News