Vídeo: carreta tomba e motociclista escapa por pouco de ser esmagado

Uma câmera de monitoramento registrou o momento exato em que uma carreta tombou na última quarta-feira (3) na Vila Maniçoba, que fica na divisa entre as cidades de São Bento do Una e Capoeiras, no Agreste, município de Pernambuco. No vídeo, é possível ver que um motociclista, que estava na rua no momento do acidente, escapou por segundos de ser esmagado pela carga do veículo. Assista abaixo.

O acidente ocorreu por volta das 17h44, em frente a um mercado e um bar. Nas imagens, foi registrado o momento em que o motociclista estaciona a moto na frente do mercado e caminha tranquilamente para dentro do estabelecimento.

Poucos segundos depois do motociclista se afastar a carreta se aproxima e a carga tomba atingindo a moto e a calçada dos dois estabelecimentos. Testemunhas informaram que a carreta estava com a carroceria torta para o lado antes de chegar no local e tombou por conta de uma inclinação no asfalto.

tnonline

