Vídeo: cão foge de residência e ataca criança que passeava com a mãe

O ataque ocorreu na tarde do último domingo (26)

Uma criança, de apenas três anos, foi atacada por um cachorro no momento em que passeava com a mãe por uma rua de Palmas, em Tocantins, na tarde do último domingo (26). O fato foi registrado por uma câmera de segurança. (Assista abaixo)

Através das imagens do circuito de monitoramento, é possível ver o momento que duas mulheres passam pela rua com o menino. Na sequência, o animal aproveita que o portão está aberto e investe contra o garoto.

O menino foi puxado pelo braço, caiu no chão e começou a receber mordidas. Durante um certo momento, a mãe da criança fica sem reação. O ataque durou quase 30 segundos até que o dono do animal percebeu a situação, abriu o portão novamente e foi conter o cão.

A criança teve ferimentos na perna e no rosto.

A avó da vítima, que preferiu não se identificar, concedeu uma entrevista ao G1 e afirmou que, se não fosse a mãe do menino, o pior poderia ter acontecido. "O cachorro estava caçando o pescoço do menino. Se ele acha o pescoço da criança e ela [a mãe] não puxa, ia matar ele".

Assista:

Com informações do G1.



