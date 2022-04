Vídeo: câmera flagra cachorro 'furtando' ursinho de pelúcia em loja

Da Redação

Uma câmera de segurança de um estabelecimento registrou o momento em que um cachorro "furta" um ursinho de pelúcia, em Coroados, São Paulo. O caso ocorreu no dia 26 de março, mas as imagens foram divulgadas recentemente nas redes sociais.

No flagrante, é possível ver o animal na loja, pegando o ursinho e saindo sem ser notado. Assista:

A proprietário do estabelecimento, Damaris Rodrigues, disse que o cãozinho sempre passa pelo comércio, mas que não havia notado que ele tinha pego o ursinho nesse dia.

“Um amigo meu estava vindo à loja e no meio do caminho viu o ursinho. Ele pegou e me perguntou se era meu, e eu disse que sim. Como a gente estava conversando, e ele passa atrás, ninguém percebeu”, relembra.



Mas a ação do cachorrinho não parou por aí. Na quarta-feira (30), as câmeras de segurança flagraram o mesmo animal 'furtando' outro ursinho, mas, dessa vez, a dona viu e conseguiu evitar o 'crime'.

“Como puxei nas câmeras de segurança da outra vez e vi que tinha sido o cachorrinho, quando ele entrou na loja dessa vez, já fiquei esperta”, conta Damaris.

Segundo a dona da loja, o cachorrinho se chama Thor e sempre está passeando pelas redondezas.

Com informações do g1.