Vídeo: Camelos fogem de presépio vivo e passeiam em avenida

Três dromedários, também conhecidos como camelos árabe, participavam de uma representação de um presépio vivo, quando fugiram do local para dar um passeio pelas ruas. A cena inusitada aconteceu na Austrália e provocou caos no trânsito.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver que os motoristas de uma avenida movimentada reduzem a velocidade para conferir e tirar fotos dos animais. Os camelos fugiram de uma igreja local que, segundo o pastor, recebeu ligações durante todo o dia alertando sobre a "escapada".

LEIA MAIS: Entregador joga açaí em cliente por demora em atendê-lo; assista

Conforme informações, o que teria acontecido é que os próprios dromedários conseguiram encontrar uma forma de destrancar o portão que os separava da rua. Eles saíram por conta própria e pensaram: "Ei, por que não vamos dar um passeio extra?", brincou o religioso.

De acordo com o pastor, ninguém ficou ferido e os dromedários foram recapturados. Nenhum dano físico foi registrado nos bichinhos.

A caravan of free-roaming Christmas camels have caused commuter chaos in Brisbane this morning, seen strolling into oncoming traffic after escaping their enclosure. 🐫



The beasts from Bridgeman Baptist Community Church's Bethlehem walk were eventually wrangled to safety.#9News pic.twitter.com/Ljnh2RKhBz