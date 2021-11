Vídeo: Caixão quebra em enterro e corpo cai dentro de cova

Da Redação

O corpo de Osmar Leal caiu dentro de uma cova após as alças do caixão em que estava quebrarem

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que as alças de um caixão quebram durante um enterro e o corpo de um homem de 50 anos cai diretamente dentro de uma cova, no Cemitério de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. O caso ocorreu na última segunda-feira (22).

A situação gerou revolta na família. Nas imagens é possível notar que parentes e amigos tentam retirar o caixão de dentro da cova para remover o corpo do homem, identificado como Osmar Leal.

Em um dos registros, é possível ouvir a filha de Osmar gritando: "Gente, o meu pai está ali dentro. Meu pai está jogado no chão".

Segundo a família, Osmar sofreu um infarto fulminante.

O gestor municipal, Fábio do Pastel (Podemos), divulgou uma mensagem em uma rede social falando sobre o caso. "Foi com profunda tristeza e desapontamento que recebi a notícia do ocorrido de hoje no Cemitério Municipal. Me solidarizo com a família enlutada e registro aqui o compromisso de investigar o ocorrido e de tomar as medidas cabíveis", dizia a publicação.

A Secretaria de Serviços Públicos da cidade afirmou que abriu uma sindicância para apurar as responsabilidade pelo ocorrido.