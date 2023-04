Vídeo: cachorro invade escola e ataca crianças no Rio de Janeiro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ataque ocorre na quarta-feira

Circula nas redes sociais imagens de um ataque de um cachorro a um aluno em uma escola pública localizada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com as informações do jornal "O Dia", o animal, que parece ser da raça pitbull, invadiu a instituição de ensino durante o recreio, na tarde de quarta-feira (12). Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

A vítima do ataque, um adolescente, de 13 anos, precisou buscar ajuda médica para tomar vacina antirrábica. “Eu estava jogando totó, mas quando eu vi o cachorro eu pulei em cima da mesa, mas ele agarrou no meu calcanhar, aí eu tentei puxar e cortou. Depois eu gritei para professora tirar ele porque ele continuava me mordendo, aí ela veio com uma vassoura e tirou, mas eu fiquei desesperado gritando”, contou o garoto em uma entrevista concedida ao O Dia.

A mãe do estudante, de 49 anos, foi avisada sobre o caso e rapidamente foi à Escola Municipal Professor José de Castro. Ao chegar no local, a mulher se deparou com o cachorro sendo colocado para fora e quase foi atacada.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Cachorro persegue motocicleta e causa acidente em Apucarana

"A coordenadora do colégio me ligou dizendo que tinha acontecido um acidente. Ela disse que um cachorro tinha entrado na escola e agredido ele e mais dois alunos. Quando eu cheguei lá o animal ainda estava na porta da escola e uma pessoa tentando colocar ele para fora com uma vassoura, e ele veio para cima de mim, mas eu subi em cima de um carro, o que chegou a fazer uma bolha na minha mão porque estava muito quente. Logo depois minha filha chegou com o esposo dela e o cachorro também foi para cima dela, que teve que subir no carro”, explicou.

A mãe da vítima ficou revoltada com a falta de segurança na escola. “O que eu acho um absurdo é a falta de segurança, porque do mesmo jeito que a diretora colocou no grupo que não era horário de atendimento, ela não teria que abrir o portão, tinha que ter avisado que as crianças estavam no recreio, mas abriram e o cachorro entrou”. disse.

continua após publicidade .

Segundo ela, o cão entrou na unidade escolar após pais de alunos deixarem o portão aberto ao entrar.



No registro, é possível observar o momento em que o animal investe contra o estudante. As pessoas que estavam no local ficaram apavoradas com a situação e começaram a gritar.

Assista:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

Um boletim de ocorrência foi registrado.

Siga o TNOnline no Google News