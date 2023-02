Vídeo: cachorro caramelo dorme em palco durante show e viraliza

Da Redação

Os cachorros "caramelos" se tornaram quase um patrimônio cultural para o brasileiro. Desde o último domingo (19), um deles vem ganhando destaque nas redes sociais depois de ter participado de um show da cantora Marina Sena.

O cachorrinho mudou um pouco a letra do hit da artista: "Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe". Ao invés de "deitar no sorriso", o animal subiu no palco e roubou a cena ao se deitar no meio da estrutura e tirar uma soneca.

LEIA MAIS: Câmeras flagram "caramelo" furtando ração no centro de Apucarana; veja

O fato inusitado e para lá de fofo aconteceu no domingo (19), enquanto Marina se apresentava no Carnaval de Recife, em Pernambuco. O momento foi registrado em vídeo, e as imagens estão sendo compartilhadas por diversos perfis nas redes sociais.

A voz de "Por Supuesto" amou o participante especial da apresentação. Em seus stories do Instagram, a cantora compartilhou diversos registros do cachorro caramelo em que foi marcada por fãs.

Ao que tudo indica, o cachorrinho estava lá antes de Marina subir no palco, e permaneceu por bastante tempo. Em alguns vídeos, é possível ver um momento em que o dog chega a esconder o rosto com as patinhas quando a cantora se aproxima.

Veja:

