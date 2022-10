Vídeo: bombeiros são chamados para resgatar corpo, mas acham manequim

Da Redação

O caso foi registrado na última terça-feira

Uma ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiro na última terça-feira (25), após a corporação receber a informação de que havia um corpo em um córrego de Ribeirão Preto, São Paulo. No entanto, no momento em que os agentes foram para o local, descobriram que se tratava de um manequim.

Por conta da ocorrência, uma parte do trânsito precisou ser interditada.

De acordo com o sargento Rodrigo Moura, a princípio, tratava-se de um cadáver no córrego, mas, após análise, os agentes constataram que era apenas um manequim.

“Fizemos a retirada do manequim para que isso não ocorra mais e, agora, vamos dar destino a essa peça (...) A gente não descarta nenhuma possibilidade. A gente veio achando mesmo que era um corpo no interior do córrego. Graças a Deus, menos mal, era um manequim apenas”, explicou.

A origem do objeto, no entanto, não foi descoberta. Nenhum corpo foi encontrado.

Imagens divulgadas no Instagram mostram a mobilização dos bombeiros para retirar o manequim que foi confundido por moradores da região com o corpo de uma pessoa.

O trabalho dos agentes foi acompanhado por vários curiosos, que demonstraram surpresa no momento em que o manequim foi içado por uma corda. A situação gerou memes nas redes sociais.

Com informações do G1.

