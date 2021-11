Da Redação

Vídeo: Bebê emociona ao ouvir pais pela primeira vez

Um vídeo que está repercutindo nas redes sociais mostra a emoção de uma criança ao ouvir os pais pela primeira vez. Gigi Peach, que tem apenas um mês, sofre com surdez no ouvido esquerdo e dificuldade de audição no direito.

continua após publicidade .

Então, os pais da pequena adquiriram um aparelho auditivo para bebês e colocaram em Gigi. A reação da criança é impressionante.

Nas imagens é possível ver que a bebê abre um sorriso ao ouvir seu pais, Levi Lindsay e Laura Lindz. O registro foi publicado em uma rede social e, na legenda, o pai de Gigi agradece ao avanço tecnológico, que permitiu o momento de felicidade, mas, também, mostra preocupações sobre o futuro.

continua após publicidade .

“Gratidão pela tecnologia moderna que nos trouxe esse belo momento, no qual ela foi capaz de realmente ouvir nossas vozes chamando seu nome”, escreveu. “Preocupa porque não sabemos o que o futuro reserva. A fala não é garantida e nem que as crianças vão dizer no parquinho”, desabafou.