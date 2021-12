Da Redação

Vídeo: bateria de celular 'inchado' explode em loja

Uma explosão assustou os funcionários de uma loja de assistência técnica de eletrônicos em Aparecida de Goiânia, Goiás. De acordo com o proprietário do estabelecimento, Wesley Gomes, de 30 anos, o caso aconteceu na última quarta-feira (1º), mas o vídeo só foi divulgado no sábado (4).

Uma câmera de segurança registrou o momento da explosão. Wesley disse que o aparelho estava "inchado" e explodiu logo após ser colocado em uma máquina para o conserto. Veja:

Bateria de celular explode pouco antes de passar por reparos em loja de Aparecida; assista pic.twitter.com/55NaFMgZOf
December 4, 2021

Ainda conforme o empresário, a loja vai ressarcir o cliente com outro aparelho. Além disso, ele destaca que alguns cuidados devem ser tomados para evitar que a bateria tenha problemas como esse.



“É importante carregar a bateria sem mexer no aparelho e usar o carregador apropriado”, diz.

Apesar do susto, ninguém se feriu.

fonte: Arquivo Pessoal/Wesley Gomes

Com informações; G1.