Vídeo: avó e neto se reúnem para limpar casa de mulher com depressão

Um jovem, de 20 anos, divulgou um vídeo em seu perfil do TikTok, onde promove uma "força-tarefa" com a avó dele para limpar a casa de uma mãe de família que sofre há anos com depressão, em São Vicente, São Paulo. Segundo o fotógrafo Lucas Moura, ele a avó, identificada como Nericlayr Moura, levaram cerca de 12 horas para organizar a residência. O registro está repercutindo nas redes sociais. (Assista abaixo)

A dupla chegou chegou de surpresa na casa da mulher, que é casada e tem quatro filhos. Ela é conhecida da família do fotógrafo.

“Ela nunca deixou a gente ir muito lá, aí fomos de surpresa para levar comida e nos deparamos com essa situação [de muita sujeira e bagunça]”. Segundo Lucas, a mulher não tinha forças para limpar o imóvel, que estava com muito lixo e objetos acumulados.

"Ela assumiu que estava com depressão, mas relutante de desapegar das coisas”, disse Lucas, que resolveu limpar a casa para garantir um ambiente adequado para as crianças morarem. “Tinha baratas e aranhas. Imagina se, no meio dessa sujeira, alguns desses bichos passam uma doença para alguma dessas crianças”.



Havia muitas roupas e sapatos na residência, então uma parte foi recolhida e destinada à doação. Já a sujeira e o entulho foram colocados em sacos de lixo. Praticamente, todos os cômodos da casa da mulher foram lavados pela avó e o neto, que pretendem iniciar um projeto para ajudar pessoas que passam por essa situação.

Para Lucas, ajudar essa amiga a se reerguer foi um momento importante para a própria vida dele. O fotógrafo lida com ansiedade e a avó dele também sofre de depressão, mas juntos eles conseguiram dar um novo começo para a família que conhecem há tanto tempo.



“Me senti muito feliz por entregar um lar que pudesse trazer vida para ela. Nossa casa diz muito sobre o que estamos sentindo”, afirma.

Ele reforçou que um ambiente limpo e organizado pode levar esperança de que tudo vai ficar bem, independente da dificuldade.

Com informações do G1.

